Стало известно, сколько потратили на организацию встреч Зеленского с иностранными дипломатами

КИЕВ. 28 ноября. УНН. На организацию и проведение приемов, встреч Президента Украины Владимиром Зеленским с участием иностранных дипломатов со дня его инаугурации и по 19 ноября потратили почти 2 млн. грн. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.

“За период с 20 мая по 19 ноября 2019 года... на организацию и проведение приемов, встреч Президента Украины с участием иностранных дипломатов (израсходовано ред.) 1 934,4 тыс. грн”, — говорится в ответе.

Напомним, в ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским.

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