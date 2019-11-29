ВАКС сегодня будет избирать меру пресечения Альперину

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения для бизнесмена Вадима Альперина, сообщает УНН.

Как стало известно УНН, сегодня в 11:30 ожидается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Альперину.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.

Как сообщал УНН, "крестному отцу контрабанды" Альперину сообщено о подозрении.

Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. На данный момент им сообщено о подозрении.

Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.