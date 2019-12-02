У Милованова рассказали о намерениях Украины отказаться от МРЦ на алкоголь

КИЕВ. 2 декабря. УНН. После принятия президентского законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли (№2300) целесообразности в установлении минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию не будет. Об этом в комментарии УНН заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Логично, что после реализации законодательной инициативы по демонополизации спиртовой отрасли и запуска частного сектора должно происходить рыночное регулирование, и целесообразности в таком инструменте (установление МРЦ на алкогольные напитки - ред.) не будет. Поэтому да, отказаться (от МРЦ на алкогольные напитки - ред.) можем, но по мере демонополизации отрасли", - уточнил он.

Перед тем, как отменять практику установления МРЦ на алкогольные напитки, нужно провести консультации, уточнил Высоцкий. Он также добавил, что о повышении МРЦ, тем более, в ближайшей перспективе вообще не может быть и речи.

"Учитывая ревальвацию - снижение импортных компонентов в производстве продукта, учитывая потенциальное снижение стоимости сырья, необходимого для производства спирта, и потенциальное снижение стоимости спирта и уменьшение инфляции в целом - оснований для повышения МРЦ на алкогольные напитки нет", - аргументировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В парламенте считают МРЦ больше не нужными

Напомним, последний раз МЭРТ предлагал пересмотреть МРЦ на алкогольные напитки в сторону повышения в июне текущего года. Проект соответствующего решения был разработан командой Гройсмана и предусматривал повышение розничных цен на водку и ликеро-водочные изделия на 11%, на вина - на 7,4 - 10,2%.

В общем, МРЦ в Украине устанавливают с 2008 года. МРЦ на бутылку 0,5 водки сегодня составляет 89,4 грн, на бутылку вина 0,7 - 42 грн, игристого - 89 грн. Предполагалось, что в случае принятия предложения МЭРТ при правительстве Гройсмана, водка должна была подорожать до 99 грн за бутылку.

Эксперты и экономисты, в свою очередь, отмечают, что именно МРЦ провоцирует увеличение фальсификата на алкогольном рынке. А заинтересованными в МРЦ называют отечественных водочных монополистов.