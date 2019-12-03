В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Программ поддержки уязвимых групп населения, которые проживают в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, в Украине на сегодняшний день недостаточно. Об этом в комментарии УНН рассказала глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер.

"Я думаю, что программ поддержки этих уязвимых групп населения (живущих в зоне конфликта – ред.), включая детей, вероятно, недостаточно, и это было упомянуто ранее: такие вещи, как, вы знаете, выдача свидетельства о рождении, пенсий и т.д. По-прежнему существует много бюрократии, и это может быть упрощено. Люди, пожилые люди, путешествуют из оккупированных территорий через линию соприкосновения, и они должны делать это один раз в месяц. Почему они не могут получать свои пенсии раз в три или шесть месяцев или что-то в этом роде?" - спросила она.

По словам Сильвандер, упростив такие бюрократические процедуры, можно значительно облегчить людям жизнь.

"Это одна вещь. Затем, я думаю, что возможно гораздо более обширное взаимодействие с населением, которое находятся близко или вдоль линии соприкосновения, потому что немногие из нас имеют доступ. Правительство может иметь доступ, с этой (контролируемой Украиной – ред.) стороны, конечно. И было бы неплохо, если бы правительство рассмотрело конкретные программы для помощи детям, затронутым конфликтом, что на самом деле необходимо сегодня", - ответила собеседница агентства.

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Она также рассказала, что была в зоне конфликта несколько раз. На вопрос о том, заметила ли она позитивные изменения, Сильвандер ответила, что есть положительные моменты, но ситуация всё ещё остается удручающей.

"Это все еще очень изменчиво. Я рада видеть, что в Станице Луганской был открыт мост, потому что это означает, что теперь между обеими сторонами существует действующий диалог, и это хороший знак. Но это очень депрессивная территория. Вы знаете, мы работаем со всей ситуацией в области водоснабжения и санитарии. Я знаю, что, если бы в полной мере пострадали водные объекты, через неделю 4 миллиона человек не имели бы воды. Это очень серьезные вещи", - ответила она.

Напомним, 20 ноября в городе Станица Луганская в Луганской области открыли отстроенный пешеходный мост.