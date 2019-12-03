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Конкурс на должность главы Института нацпамяти: вопрос назначения на рассмотрении Кабмина

Конкурс на должность главы Института нацпамяти: вопрос назначения на рассмотрении Кабмина

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Вопрос о назначении председателя Украинского института национальной памяти на рассмотрении в Кабинете министров Украины. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта.

На вопрос журналиста, когда состоялось собеседование министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского с кандидатами на должность Председателя Украинского института национальной памяти, в пресс-службе ведомства ответили: "Собеседование с обоими кандидатами состоялась в минувший вторник, 26 ноября. Вопрос назначения уже на рассмотрении в Кабинете Министров Украины".

Напомним, в настоящее время есть два кандидата на занятие должности главы Украинского института национальной памяти:

• Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Старший преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова.

• Яблонский Василий Николаевич. Кандидат исторических наук. Доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия". Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований.

Как сообщал УНН, в сентябре Владимир Вятрович завершил каденцию на посту Председателя Украинского института национальной памяти.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, конкурс
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