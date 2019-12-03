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Решается вопрос об экстрадиции Онищенко - САП

Решается вопрос об экстрадиции Онищенко - САП

Александр Онищенко

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сейчас решается вопрос об экстрадиции из Германии бывшего народного депутата Александра Онищенко, который является подозреваемым по так называемому "газовому делу", в Украину. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

"Решается вопрос о его (Онищенко - ред.) экстрадиции", - сказала Постолюк.

Напомним, в САП официально подтвердили задержание Онищенко в Германии.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд арестовал полмиллиона евро средств народного депутата VII и VIII созывов Александра Онищенко, который является подозреваемым по так называемому "газовому делу".

Как сообщалось, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ПАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Александр Онищенко, САП
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