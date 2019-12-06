КСУ может признать закон о продаже и демонополизации спиртовых заводов неконституционным - юрист

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Конституционный суд Украины имеет все основания для того, чтобы признать законопроект (№ 2300) об отмене государственной монополии и продаже "Укрспирта" неконституционным. Особенно, учитывая предыдущее решение, в котором Конституционный суд подчеркивал необходимость государственной монополии в спиртовой отрасли. Об этом в комментарии УНН отметил украинский юрист, адвокат, председатель Общественного объединения "Правовое государство" Ростислав Кравец.

"Конституционный суд Украины имеет все основания для того, чтобы признать этот законопроект (№ 2300) неконституционным. Учитывая то, что ранее КСУ уже отмечал необходимость наличия государственной монополии в этом вопросе, учитывая отсутствие финансово-экономических обоснований, учитывая отсутствие плана по дальнейшему функционированию спиртовой отрасли, плана по приватизации того же ГП "Укрспирт". Все это может быть основанием для отмены в КСУ этого закона как такового, что подготовлен с нарушением регламента ВРУ.

При этом аналогичные решения по нарушениям регламента по тем или иным основаниям уже становились поводом отмены законов именно решениями КСУ", - сказал он.

Для этого в КСУ надо направить соответствующее конституционное обращение, добавил Кравец.

"Если соответствующие субъекты конституционным обращением к нему обратятся, КСУ имеет основания отреагировать на это и признать неконституционным этот закон в целом, даже исключительно по процессуальным основаниям", - добавил юрист.

Как писал УНН, 3 декабря ВР приняла "спиртовой" проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении. "За" проголосовали 284 депутата, большинство из которых - "слуги народа".

Согласно выводам Главного юридического управления ВР, в документ накануне внесли 10 незаконных поправок.

А в Минфине заявили, что указанная законодательная инициатива, в нарушение Бюджетного кодекса Украины, не содержит финансово-экономического обоснования.

Напомним, на момент вынесения "спиртового" проекта ЗУ в сессионный зал документ не содержал выводов четырех комитетов ВР - по вопросам бюджета, по вопросам регламента, по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также аграрного комитета.

Бюджетный комитет предоставил свой вывод в проект ЗУ только 27 ноября. Выводы еще трех комитетов - на момент голосования документа во втором чтении, по-прежнему отсутствовали.