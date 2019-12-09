Кто и как будет производить, импортировать и продавать спирт с 1 января: точки над "і"

КИЕВ. 9 декабря. УНН. 3 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект № 2300 о демонополизации спиртовой отрасли и приватизации ГП “Укрспирт”, передает УНН.

Закон принимали в спорах и под шквалом критики со стороны экономических экспертов. Также, документ на время голосования во втором чтении не содержал финансово-экономического обоснования. Поэтому, о новых правилах игры на отечественном спиртовом рынке, которые заработают уже через несколько недель, в комментарии УНН сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, народный депутат Украины Сергей Тарута.

ИМПОРТ СПИРТА

Так, по словам Таруты с 1 января 2024 года импортировать спирт в Украину смогут только госпредприятия, которых на это спецразрешением уполномочит КМУ.

“А с 1 января 2024 года импорт и оптовая торговля на территории Украины спиртом этиловым, спиртом этиловым виноградным, спиртом этиловым плодовым будут осуществляться при наличии лицензии на право оптовой торговли. Лицензия в данном случае — это и есть специальное разрешение, то есть документ государственного образца, удостоверяющий право субъекта хозяйствования на осуществление одного из указанных в Законе Украины „О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего“ видов деятельности в течение определенного срока, то есть импорта спирта”, — пояснил Тарута.

Норма законопроекта об импорте, между тем, оказалась наиболее критикуемой. Эксперты видят в ней источник новых коррупционных схем, а также прогнозируют увеличение объемов контрафактной продукции.

“Сегодня есть действующая норма о том, что у нас импорт спирта могут осуществлять только производители спирта. И я, например, боролась за то, чтобы эта норма была сохранена как минимум навсегда. Потому что давать разрешение на импорт спирта всем, кто имеет лицензию на оптовую торговлю нельзя. Заводы, которые производят водочные изделия, они будут импортировать для себя спирт, который стоит дешевле в 2-3 раза, и вся наша спиртовая отрасль, или она будет государственная или частная, если произойдет приватизация, станет абсолютно ненужной”, — говорит по этому поводу политик Нина Южанина добавляет, что реальная цель всего законопроекта № 2300 могла заключаться именно в этом желанном со стороны алкогольных гигантов разрешении ввозить в Украину дешевый иностранный спирт.

О том, что норма об импорте принята в интересах “водочных королей”, говорит и ексдепутат Игорь Луценко.

“По моим данным, тот же полулегендарных Чеба (Чеботарев, — ред.) с коллегами давно подготовился к такой „реформы“, и уже приобрел несколько спиртовых заводов в Молдове и России, чтобы поставлять спирт в Украину через определенные его друзьями в Кабмине госструктуры”, — заявил он.

Экономист Александр Охрименко, в свою очередь, в разрешении на импорт видит угрозу контрабанды и фальсификата.

“Будет контрабанда из т.н. „ДНР“ и „ЛНР“, контрабанда из Приднестровья левого спирта. О качестве этого продукта я молчу. Завезут — разольют и будут гнать самогон”, — говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Слуги народа” прекрасно понимают, что создают мощный теневой рынок спирта

ЛИЦЕНЗИИ

Как пояснил Тарута, лицензии на импорт алкогольных напитков и лицензии на импорт спирта, следует различать.

“Импортировать алкогольные напитки действительно могут субъекты хозяйствования всех форм собственности при наличии лицензии на оптовую торговлю. Но — с 1 января 2021 года ввозить в Украину импортный спирт смогут только государственные предприятия (организации), специально уполномоченные на это Кабинетом Министров Украины. И только с 1 января 2024 года импортировать спирт можно будет всем субъектам хозяйствования при наличии соответствующей лицензии”, — отметил нардеп.

Он также добавил, что лицензию на производство спирта с 1 января смогут получить только те предприятия, которые будут образованы в результате приватизации или в рамках государственно-частного партнерства.

Об количество таких лицензий говорится, по каким критериям их будут выдавать частным предпринимателям — пока не известно.

“По сути, в Украине сегодня действует одна — „генеральная“ лицензия государства на производство этилового спирта. Ограничениями на получение лицензий является несоответствие лицензионным условиям. А в дальнейшем КМУ будет выдавать столько лицензий, сколько предприятий отрасли будет приватизировано. После же окончания моратория на строительство новых заводов (смотр. п. 5), количество лицензий будет регулироваться потребностями рынка”, — добавил Тарута.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разрешение на импорт спирта: кто и на основании чего получает такое право — неизвестно

МОРАТОРИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СПИРТЗАВОДОВ

Депутат Тарута отметил, что принятым Законом№ 2300 предусмотрено установление моратория на строительство новых спиртзаводов. Такой запрет будет действовать до 1 июля 2021 года, добавил он и признал, что срок запрета должен быть большим.

“Во время подготовки проекта ко второму чтению, я предлагал предоставить отечественным предпринимателям три года для того, чтобы более основательно подготовиться к открытию рынка спирта. Но, после дискуссий на Комитете было консолидировано предложение предоставить отечественным производителям спирта полтора года временной „форы“. То есть к 1 июля 2021 года запрещен ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового. Поэтому лицензию на производство смогут получить только те предприятия, которые будут образованы в результате приватизации или в рамках государственно-частного партнерства”, — пояснил он.

Эксперты же норму о полуторагодовалом мораторие критикуют. Говорят, что срок очень короткий — его хватит разве, чтобы алкогольные производители построили себе новые заводы для производства спирта на своих производственных мощностях. И тогда, уже через эти самые полтора года государственные заводы будут абсолютно никому не нужны. Их судьба быть порезанными на металлолом при таких обстоятельствах — очевидна, говорит депутат Николай Люшняк.

“Если государство заберет монополию (в ГП „Укрспирт“ — ред.) — это будет никому не нужный металлолом. Производители водки не будут покупать заводы государственного предприятия — они скорее построят новые. Сегодня французские проектировщики предложат вам завод, который в день производит около 150 тонн спирта, за 15 млн евро. Заводы „Укрспирта“ будут покупать разве что как локацию, не больше”, — аргументировал политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От реализации проекта ЗУ № 2300 выигрывают большие водочные компании

ТРУДОУСТРОЙСТВО И ОГРАНИЧЕНИЯ

Среди норм нового спиртового ЗУ № 2300, есть всего две, более или менее устроили критиков. Первая касается обязательно трудоустройства не менее 70% штатных сотрудников, задействованных в производстве на спиртовых заводах состоянию на 1 января 2020 года.

“В законе была учтена наша с моим коллегой по фракции „Батькивщина“ Вадимом Ивченко относительно того, что предприниматели, которые приобрели имущество ГП „Укрспирт“, а также предприятия концерна „Укрспирт“ или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, должны взять на себя обязательства по сохранению к 1 июля 2021 года профиля деятельности предприятий и сохранить не менее 70% штатных сотрудников, задействованных в производстве состоянию на 1 января 2020 года”, — рассказал Тарута.

Еще одна такая норма, которая не поддается критике, касается ограничения продавать спиртовые заводы лицам, работающим в интересах государства-оккупанта.

“Запрещается участие в приватизации, аренде государственных предприятий — производителей спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового резидентов иностранного государства, признанного государством-оккупантом по закону Украины и/или признанного государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, и лиц, прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах”, — говорится в статье законопроекта.

Подытоживая описанное, понимаем, что в вопросах функционирования спиртовой отрасли пока больше вопросов и неопределенностей: Кабмин еще только предстоит разработать четкие лицензионные условия для частных производителей спирта, а самого плана приватизации спиртзаводов ГП “Укрспирт” до сих пор не существует.

Как писал УНН, планы властей по заработка по продаже “Укрспирт” резко сократились с 6-7 до 2-3 млрд грн.