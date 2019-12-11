В Минздраве рассказали, что мешает увеличить количество трансплантаций органов

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Основной преградой на пути к увеличению количества трансплантаций органов в Украине является отсутствие практики констатации смерти головного мозга у доноров. Об этом на запрос корреспондента сообщили УНН в Департаменте реализации политик Министерства здравоохранения.

"Основной преградой на пути увеличения количества трансплантаций является отсутствие доноров, что связано с практически отсутствием практики констатации смерти головного мозга в отделениях интенсивной терапии, когда фактически есть смерть мозга, но не происходит ее диагностирование", - указано в ответе.

Отмечается, что за три квартала 2019 года в Украине трансплантировали 37 почек и 1 печень, тогда как в 2018 году трансплантировали 119 почек и 10 печенок.

Сообщается, что сегодня трансплантацию органов осуществляют в ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова" Национальной академии медицинских наук Украины, г. Киев, в КУ "Запорожская областная клиническая больница", г. Запорожья, в КУ "Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова", г. Днепр, в КУ "Львовская областная клиническая больница", г. Львов, в КУ "Одесская областная клиническая больница", г. Одесса, в КУ "Харковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала", г. Харьков и в КНП "Ковельское ГТМО" городского совета Ковеля Волынской области, г. Ковель.

Напомним, за шесть лет в Украине учтено 21 производство из-за незаконной трансплантации органов.