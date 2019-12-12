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Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"

Со следующего года изменят процедуру закупки "пакетов малыша"

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В 2020 году "пакеты малыша" будут закупать и обеспечивать доставку в регионы Центр госзакупок при ProZorro. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики в ответе на запрос корреспондента УНН.

"В октябре текущего года постановлением Кабинета министров было создано госучреждение - Центр госзакупок при ProZorro, с которым Минсоцполитики заключает договор на закупку "пакетов малыша" в 2020 году", - отметили в пресс-службе.

При этом в Минсоцполитики добавили, что планируется проведение двух тендеров - на закупку, собственно, "пакетов малыша", а также на логистику.

Также в ведомстве отметили, что содержание "пакета" будет пересмотрено в будущем "при необходимости" специалистами, а стоимость его останется неизменной.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Министерство социальной политики пересмотрит содержание "пакета малыша".

Источник: УНН
Теги: Минсоцполитики, Prozorro, пакет малыша
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