МИД обжаловал восстановление в должности генконсула Марущинца, известного из-за антисемитских заявлений

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины 17 декабря 2019 года подало кассационную жалобу в Верховный Суд из-за восстановления на дипломатической службе Василия Марущинца, известного из-за антисемитских заявлений, и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, комментируя ситуацию с восстановлением на дипломатической службе Марущинца.

Как сообщили в МИД, Марущинец обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде г. Киева. Суд полностью согласился с выводами Дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным увольнение Марущинца.

"Впрочем, Марущинець обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела возобновил Марущинца в должности и обязал МИД выплатить последнему сумму среднего заработка за время вынужденного прогула", - отметила Зеленко.

По ее словам, МИД было вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции, 9 декабря 2019 года возобновил Марущинца на дипломатической службе и выплатил последнем сумму более 230 тыс. гривен.

"МИД продолжает считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины.

Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный Суд с целью установления истины в этом резонансном деле", - отметила Зеленко.

Напомним, как было установлено Дисциплинарной комиссией МИД в мае 2018 года, консул Генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец неоднократно размещал в социальных сетях материалы, что имели явные признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма. В ходе дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором этих позорных публикаций.

На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД, консула Марущинца 31 мая 2018 года было уволено за нарушение присяги государственного служащего.