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В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам

В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Закон Президента Украины Владимира Зеленского не вносит изменений в работу Международного Комитета Красного Креста, но дает определенные гарантии. Об этом в комментарии УНН рассказал представитель делегации МККК в Украине Александр Власенко.

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"Появление такого документа, как приказ Президента... в частности, мы имеем сегодня доступ на территории, подконтрольной Украине - мы имеем доступ к задержанным в связи с конфликтом. Причем это мы имеем ко всем юрисдикциям, потому что есть следственные изоляторы СБУ, в подчинении Министерства юстиции. Но в принципе мы довольны сотрудничеством со всеми ведомствами, потому что мы имеем доступ. Этот приказ просто, так сказать, еще раз это подтверждает, поэтому мы можем только приветствовать этот шаг. Каких-то очень важных вещей он не меняет, но кто знает, как изменилась ситуация. Если такой приказ есть, то это - гарантия, что ничего не изменится", - сказал собеседник агентства.

Напомним, 19 декабря Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" по обеспечению беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу", который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Красный Крест, закон, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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