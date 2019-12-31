Эксперт дал политический прогноз на 2020-й год

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Потенциальным вызовом в следующем году для Украины может стать глобальный экономический кризис. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Потенциальный вызов, пока это теоретический прогноз, но есть риск глобального экономического кризиса. Это будет вызов для всего мира и для нас, поскольку мы очень зависим от глобальной экономической ситуации", - сказал Фесенко.

По его словам, война на Донбассе - так же останется одним из важнейших вызовов и в 2020 году.

"Последние пять лет, и в следующем году главным вызовом для нас будет война на Донбассе и системный конфликт с Россией ... Стало очевидно, что быстрого мира не будет и возможно вообще не будет прогресса в мирном процессе, если Россия не пойдет на качественно конструктивные компромиссы", - рассказал Фесенко.

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Он также отметил еще один комплекс проблем, который останется актуальным в 2020 году - это социально-экономическая напряженность.

"... нужно увеличивать темпы экономического роста, и Президент поставил такую задачу перед правительством, но мы видим, что выполнить эту задачу будет крайне трудно, и пока не очень удается. Это связано с различными причинами, как внутренними так и внешними", - отметил Фесенко.

Напомним, во время встречи в "нормандском формате" лидеры стран-участниц, в том числе и Владимир Путин, согласовали обмен удерживаемых лиц.

Также напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.