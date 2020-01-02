ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы: подозрение еще никому не объявлено

КИЕВ. 2 января. УНН. В рамках уголовного производства, которое было возбуждено по факту ДТП в Киевской области, в результате которого пострадал уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, никому до сих пор не объявлено подозрение. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Подозрение никому не объявляли. Направили ряд экспертиз, мы должны их дождаться и затем продолжать досудебное расследование - воспроизведение события, следственные эксперименты проводить. Расследование продолжается", - сообщили в полиции.

По информации полиции, окончательные сроки завершения расследования - после заключения судебно-медицинской экспертизы о полученных телесных повреждений всех участников ДТП.

"Тогда считается окончательное завершение, потому что один получил одну травму, другой другую травму получил, от этого зависит мера наказания виновникам. Это если брать окончательный срок, а так оно может быть и раньше в суд передано", - сообщили в полиции.

Напомним, 24 ноября в 13:30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области произошло ДТП с участием уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, после чего он был госпитализирован.

Позже полиция открыла уголовное производство по факту ДТП.