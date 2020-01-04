Федоров за три месяца работы получил более 110 тысяч грн зарплаты

КИЕВ. 4 января. УНН. С сентября по ноябрь вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров получил более 110 тысяч гривен заработной платы. Об этом УНН сообщили в Секретариате Кабмина в ответ на запрос.

Так, начисленная заработная плата Михаила Федорова с 30 августа по 30 сентября составляла 52 628,73 грн, в которую входит должностной оклад (16 195,32 грн), надбавка за интенсивность труда (16 196,32грн), премия (15 380,95 грн) и зарплата за время командировки (4 857,14 грн). Так, за вычетом налога с доходов физических лиц (9 473,17 грн) и военного сбора (789,43 грн), Федоров за сентябрь получил 42 366,13 грн.

В октябре министру цифровой трансформации начислили зарплату в размере 51 000,00 грн, в которую входит должностной оклад (17 000,00 грн), надбавка за интенсивность труда (17 000,00 грн) и премия (17 000,00 грн). Так, за вычетом налога с доходов физических лиц (9 180,00грн) и военного сбора (765,00 грн), Федоров за октябрь получил 41 055,00 грн.

За ноябрь начисленная зарплата Михаила Федорова составила 34 140,81 грн, в которую входит должностной оклад (15 454,55 грн), надбавка за интенсивность труда (15 454,55 грн), зарплата за время командировки (3 231,71 грн). С вычетом налога с доходов физических лиц (6 145,35 грн) и военного сбора (512,11 грн), Федоров за ноябрь получил 27483, 25 грн.

Так, за три месяца работы министр цифровой трансформации Михаил Федоров фактически получил 110 904,38 грн заработной платы.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. Михаил Федоров был назначен вице-премьер-министром Украины - министром цифровой трансформации.