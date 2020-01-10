В Фонде Президентов Украины хранится почти 300 подарков для Порошенко
КИЕВ. 10 января. УНН. Фонд Президентов Украины получил почти 300 наименований подарков от Администрации Президента Украины после завершения каденции пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского.
"После завершения каденции пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко Фонд получил от Администрации Президента Украины на хранение 296 наименований подарков, печатных изданий, приветствий и обращений, переданных Президенту Украины и руководителям Администрации Президента Украины в период с июня 2014 года по май 2019-го", - говорится в ответе.
Напомним, в 2018 году президент Турции Реджеп Эрдоган сделал подарок пятому президенту Украины Петру Порошенко в виде именного торта.
Также, студенты Украинской академии лидерства подарили пятому президенту Украины Петру Порошенко волшебную палочку.
Как сообщалось ранее, пятый президент Украины Петр Порошенко с 2014-го по 2016 год получил много подарков от украинских университетов, заводов и ведомств, в частности гильзу с гербом Украины, макеты танков и парусника, кодекс сержанта, шерстяные носки, куклу в кедах и серебряную медаль.