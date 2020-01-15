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"Слуги народа" собрались на заседание фракции: Гончарук не приехал

"Слуги народа" собрались на заседание фракции: Гончарук не приехал

КИЕВ. 15 января. УНН. Депутаты "Слуги народа" собрались на заседание фракции. Как сообщила УНН народный депутат Ирина Верещук, ни Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ни министры на заседание не приехали.

"Нет ни премьера, ни одного министра", - отметила Верещук.

Кроме того, она сообщила, что нардепы на заседании фракции рассматривают законопроект "О регламенте".

Отметим, что нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале также сообщил, что Гончарук не прибыл на заседание.

Вместе с тем, он отметил, что премьер поехал в Офис Президента.

Ранее Верещук сообщила, что 15 января на заседании фракции планируют обсуждать заоблачные премиальные работников Кабмина, рынок земли и игорный бизнес.

Кроме того, по ее словам, на заседание фракции приглашались представители Кабмина и руководство государственных предприятий.

Источник: УНН
Теги: заседание, Слуга народа, Алексей Гончарук
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