"Слуги народа" собрались на заседание фракции: Гончарук не приехал
КИЕВ. 15 января. УНН. Депутаты "Слуги народа" собрались на заседание фракции. Как сообщила УНН народный депутат Ирина Верещук, ни Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ни министры на заседание не приехали.
"Нет ни премьера, ни одного министра", - отметила Верещук.
Кроме того, она сообщила, что нардепы на заседании фракции рассматривают законопроект "О регламенте".
Отметим, что нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале также сообщил, что Гончарук не прибыл на заседание.
Вместе с тем, он отметил, что премьер поехал в Офис Президента.
Ранее Верещук сообщила, что 15 января на заседании фракции планируют обсуждать заоблачные премиальные работников Кабмина, рынок земли и игорный бизнес.
Кроме того, по ее словам, на заседание фракции приглашались представители Кабмина и руководство государственных предприятий.