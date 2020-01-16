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Шуляк заявила, что не собирается возглавлять Минрегион

Шуляк заявила, что не собирается возглавлять Минрегион

Елена Шуляк

КИЕВ. 16 января. УНН. Информация о том, что представитель Кабмина в правительстве Елена Шуляк может возглавить Министерство развития общин и территорий Украины фейковая. Об этом корреспонденту УНН сообщила сама Шуляк.

"Это не правда (что Шуляк главный кандидат на пост Алены Бабак, которая сейчас возглавляет министерство - ред.). Это фейковая информация. Мне сегодня целый день звонят по этому поводу ", - прокомментировала Шуляк.

Так, ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале, Шуляк главный претендент на должность министра.

"Сегодня в парламент поступит представление Премьер-министра Украины об увольнении с занятия должности министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера относительно новой кандидатуры на должность министра ... Главный кандидат на место Бабак - депутат СН Елена Шуляк", - написал Гончаренко.

Сама же Шуляк эту информацию называет слухами, которые связывает с деятельностью, которой занималась раньше.

"Я могу это связывать только со своей бывшей профессиональной деятельностью, потому что я 4 года работала в Офисе эффективного регулирования BRDO (ред. - Better Regulation Delivery Office), я имела очень активную позицию, много наработок. Возможно с этим, я не знаю ... ", - отметила Шуляк.

Ранее правительство назначило Елену Шуляк своей представительницей в ВР.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Минрегион
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