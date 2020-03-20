Из-за коронавируса в Украину отменено визиты четырех президентов

КИЕВ. 20 марта. УНН. В связи со стремительным распространением пандемии коронавируса в мире, визит в Украину отменили президент МККК, а также главы Литвы, Грузии и Швеции. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Офисе Президента Украины.

"По информации, предоставленной Директоратом по вопросам внешней политики Офиса Президента Украины, в связи со стремительным распространением пандемии коронавируса COVID-19 в мире, было отменено (по состоянию на 18 марта 2020 года) такие визиты иностранных чиновников в Украину:

- Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля (15-17 марта);

- Президента Международного комитета Красного Креста П.Маурера (16-20 марта 2020)

- Президента Литовской Републики Г.Науседы (19-20 марта 2020 года);

- Президента Грузии С.Зурабишвили (20-21 марта 2020 года);

- Президента Швейцарской Конфедерации С.Зоммаругы (24-26 марта 2020 года)", - сообщили в ОПУ.

При этом в Офисе подчеркнули, что с иностранными партнерами поддерживается постоянный контакт с целью разработки текущих задач, а также в контексте согласования возможных новых дат проведения упомянутых визитов, после нормализации ситуации вокруг коронавируса.

Кроме того, в ОПУ отметили, что "Украина продолжает активную работу в нормандской формате, в частности, 11 марта 2020 года в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе", участие в которой принял Руководитель Офиса Андрей Ермак.

Напомним, по итогам заседания ТКГ 11 марта, Офис Президента сообщил о достижении договоренностей о создании Консультативного совета.