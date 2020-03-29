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Еще один нардеп заболел на COVID-19: на этот раз со "Слуги народа"

Еще один нардеп заболел на COVID-19: на этот раз со "Слуги народа"

Владимир Ватрас

КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня, 29 марта, как стало известно УНН, что диагноз "коронавирус" подтвердился у народного депутата из фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса.

Сейчас нардеп родом из Хмельницкой области находится на лечении в одной из местных больниц. Коронавирус у нардепа подтвержден лабораторно.

Как сообщалось в УНН, это уже не первый народный депутат, у которого диагностирована короновирусная инфекция. 28 марта диагноз подтвержден у нардепа Анны Скороход. Еще ранее вирус был диагностирован у нардепов Сергея Рудика, Сергея Вельможного, Руслана Горбенко, Александра Лукашева и Сергея Шахова.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ВРУ, Хмельницкий и Хмельницкая область, карантин, нардепы, Слуга народа
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