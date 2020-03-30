Супрун хочет вернуться в Минздрав - источник

КИЕВ. 30 марта. УНН. Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун намерена вернуться в Минздрав, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

На этот раз она собирается занять должность советника и.о. министра, которым, предположительно может стать Ирина Микичак, до сегодняшнего дня занимавшая должность первого заместителя министра.

“Супрун рвется обратно в Минздрав. Ее план — дискредитировать все возможные кандидатуры и удержать близкую к ней Микичак на должности и.о. Это их план оккупации Минздрав. И это страшно”, — заявил собеседник.

Отметим, что Украина нынче переживает катастрофические последствия “реформы Супрун”, из которых:

ликвидация санэпидемслужбы и лабораторий;

запрет с 1 апреля ученым-инфекционистам консультировать больных, в том числе коронавирусом;

массовое увольнение с 1 апреля медработников коммунальных предприятий;

остановка подготовки санитарных врачей;

сокращение работников медицинских ВУЗов;

минимизация поддержки онкологии, инфекционной службы, патологичной анатомии;

сокращение койкомест в специализированных больницах и тд

При этом, аккурат к увольнению министра Ильи Емца, собрала необходимое количество голосов петиция по возобновлению Супрун на должности министра. Впрочем, это уже вторая попытка восстановить Супрун — на первую петицию Президент Владимир Зеленский уже отвечал. Он поблагодарил за активную гражданскую позицию авторов, но отметил, что Супрун ушла по собственному желанию, а должность министра занял другой человек.