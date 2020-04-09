Говорить о завершении “нефтяной войны” рано — эксперты о встрече ОПЕК+

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В четверг должна состояться видеоконференция представителей стран ОПЕК+, но говорить о том, что России и Саудовской Аравии удастся договорится по вопросу объёмов добычи нефти, эксперты пока не берутся, передаёт УНН.

“Никто не знает, чем закончится. Вариантов два — либо встретим динозавра, либо нет — либо сократят объём добычи, либо не сократят. То есть, либо цены зафиксируются в коридоре 35-45 долларов за баррель, либо дальше пойдёт падение. Здесь очень много вариантов. Сказать однозначно или даже предположить, чем это может закончиться, я не готов”, — рассказал УНН экс-начальник Управления по связям с общественностью НАК “Нафтогаз Украины”, независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

По его мнению, американская сторона будут настаивать на сокращении добычи, в то же время предполагается что все стороны должны будут пойти на определённые уступки.

“То есть, американцы должны будут поделиться долей мирового рынка, если они хотят, чтоб Саудовская Аравия и Россия сократили объёмы добычи. Соответственно по ценовым позициям будет обсуждаться. Вариантов — безумное количество... Если сократят, резкого роста не будет з учётом того что спрос всё равно небольшой. Коридор 35-45 (долл./бар. — ред.), это если будет достигнута договорённость. Если договорённости не будет, значит у нас опять ценовое ралли, опять будут кататься вниз-вверх в зависимости от ситуации. Они встретятся — тогда можно будет что-то предполагать”, — говорит Землянский.

В свою очередь эксперт топливного рынка Дмитрий Марунич в комментарии УНН выразил больший оптимизм относительно дальнейшего развития событий.

“Двум крупнейшим игрокам, которые входят в сделку ОПЕК+, России и Саудовской Аравии, конечно нужно договариваться, потому то цены на нефть в 20 долларов за баррель их не устраивает. Но позиция Соединённых Штатов, мы видим, достаточно однозначная”, — считает эксперт.

З его слов, США не собираются ограничивать добычу нефти и вступать в эту сделку, при этом участники существовавшей до сих пор сделки, в частности Россия, настаивали на этом.

“Поэтому я думаю что стороны будут стремиться искать какого-то рода компромисс на текущей сделке. Однако вероятность продления не стопроцентная — могут сегодня и не договориться. При этом в какой-то среднесрочной перспективе мне кажется будет договорённость по ограничению добычи. Даже без США. В Штатах уже падает добыча, существенно, потому что американские производители не выдерживают конкуренцию, у них априори выше себестоимость, поскольку там такие условия добычи и геология такая”, — сказал Марунич.

Он считает, что при условии, если сегодня Саудовская Аравия и Россия не договорятся в рамках ОПЕК+ — неизбежно эта договорённость произойдет в дальнейшем.

“Сейчас 50 на 50, а позже договорятся. Ну а Штаты вряд ли будут участвовать во всей этой истории в принципе. Поэтому цены на нефть могут сегодня даже немного обвалиться, если сделка таки будет неуспешной. Потом они вернутся на те же уровни, что мы имеем сейчас”, — добавил эксперт.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля фьючерсы на нефть укрепились в конце сессии торгов в среду на фоне надежд на то, что ОПЕК и ее союзники заключат соглашение о сокращении добычи в четверг.