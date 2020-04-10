Прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте для Чорновол

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте для народного депутата Украины VIII созыва Татьяны Чорновол, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и убийстве человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для подозреваемого в Печерский районный суд Киева", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Чорновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Раньше сегодня, 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".