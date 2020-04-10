Прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте для Чорновол
Татьяна Чорновол
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте для народного депутата Украины VIII созыва Татьяны Чорновол, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и убийстве человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
"Направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для подозреваемого в Печерский районный суд Киева", - сказали в пресс-службе.
Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Чорновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины гражданке - народному депутату Украины VIII созыва за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.
Раньше сегодня, 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".