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АМКУ уточнил, что не может навязывать компаниям свои решения

АМКУ уточнил, что не может навязывать компаниям свои решения

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частных компаний и навязывать им управленческие и административные решения. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины, как орган государственной власти - не имеет права вмешиваться в такую деятельность, путем навязывания управленческому составу субъектов хозяйствования определенных административных и управленческих решений", - сообщили в АМКУ.

В Комитете добавили, что основной задачей органа является формирование и реализация конкурентной политики. АМКУ осуществляет контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции в пределах определенных ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и ЗУ "О защите экономической конкуренции".

"А также принимает меры по адвокации конкуренции, в частности, направленных на ограничение монополизма, развитие предпринимательства и конкуренции, предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а также о прекращении действий или бездействия, которые могут иметь негативное влияние на конкуренцию", - рассказали в АМКУ.

В то же время, на прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины "рекомендовал" компании МХП (производитель курятины "Наша Ряба") не снижать производительность и реализацию курятины на внутреннем рынке, а также предостерег ее от увеличения экспорта.

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МХП, в свою очередь, назвал такие рекомендации "неуместными, поскольку никаких оснований для этого не было".

"На фоне сокращения промышленного производства в Украине, кризиса среднего и малого бизнеса, который несет потери из-за временного прекращения деятельности в связи с коронавирусом, массовых сокращений и отпусков без сохранения зарплаты, такие компании как МХП - будут содержать национальную экономику от сползания в пропасть. МХП благодарит Антимонопольный комитет Украины за повышенное внимание, но подчеркивает, что такое внимание к МХП, учитывая вышесказанное, вообще неуместно", - заявили в компании.

Ранее АМКУ проводил исследования на рынке курятины и был обеспокоен высокой производительностью МХП и называл компанию такой, которая имеет "рыночную власть" из-за высокого % в доле рынка.

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Но теперь АМКУ не смог предоставить разъяснения, что же делать крупным производителям продуктов, в том числе и МХП на фоне ожидаемой продовольственного кризиса: развивать свою производительность, или же сдерживать ее в рамках антимонопольного законодательства, которое определяет судьбу доминирующей компании на рынке в размере 35% и применяет к ней ряд ограничений (для сравнения, доля Господствующей компании в США составляет 75% и имеет четкое разграничение естественного и искусственного лидерства).

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О разнице подходов между украинским антимонопольным законодательством и американским или европейским рассказал директор отделения экономических исследований антимонопольного комитета Департамента юстиции США Рассел Питман.

"Владение доминирующим положением, даже монопольным положением - само по себе не нарушает ни один закон о конкуренции, который мне известен. Действительно, поклонники идеи рынка должны стремиться, чтобы фирмы предпочитали достичь доминирующего или монопольного положения по изготовлению и продаже продуктов высокого качества. Нарушением закона является только злоупотребление доминирующим положением...

В целом, предприятие, получившее и занимаемое доминирующее или даже монопольное положение с помощью правовых средств, может взимать любые цены и получать любую прибыль. Даже в таких юрисдикциях как ЕС, где злоупотребления в форме эксплуатации четко перечислены в законе, правоприменительные органы обычно обращают больше внимания на злоупотребления в форме вытеснения как на такие, которые вероятно нанесут значительный и длительный вред.

Большинство положений антимонопольного законодательства, в том числе и США, требуют убедительных доказательств того, что предприятие действительно занимает доминирующее или монопольное положение, прежде чем его можно будет признать виновным в злоупотреблении этим положением. Обычно это требует в качестве доказательств владения высокой долей рынка (в законодательстве США нет четкого разграничения, однако 75% может быть типичным показателем) и наличием существенных барьеров на вход на рынок новых фирм. Для европейского антимонопольного законодательства характерен более низкий порог концентрации для выявления доминирования; читая украинское законодательство, я отметил, что статья 12 создает опровергнутую презумпцию доминирования для 35-процентной доли рынка", - отметил Рассел Питман.

Источник: УНН
Теги: экономика, АМКУ, Коронавирус, производство, карантин, МХП, Наша Ряба, монополия
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