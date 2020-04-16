В Вооруженных силах объяснили сокращение срока ротации офицеров в ЛитПолУкрБриг

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины проводится комплекс мероприятий с целью предоставления возможности как можно большему количеству офицеров освоить штабные процедуры и стандарты НАТО. С учетом указанного, министром обороны было принято решение о прохождении службы военнослужащими ВСУ в составе командования совместной литовско-польско-украинской воинской части ЛитПолУкрБриг в течение двух лет. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Управлении связей с общественностью Вооруженных сил Украины.

"В Вооруженных Силах Украины, в рамках процесса трансформации к стандартам НАТО, проводится комплекс мероприятий с целью предоставления возможности как можно большему количеству украинских офицеров в теории и практически освоить штабные процедуры и стандарты НАТО по вопросам планирования, обеспечения и применения войск (сил) для дальнейшего их внедрения в практическую деятельность. Так, с учетом указанного, Министром обороны Украины в феврале 2020 года принято решение о прохождении службы военнослужащими Вооруженных Сил Украины в составе командования совместной литовско-польско-украинской воинской части ЛитПолУкрБриг в течение двух лет", - отметили в управлении.

В ВСУ при этом разъяснили, что изложенное решение не распространяется на офицеров Вооруженных сил, которые будут назначаться на должности командира, заместителя командира и начальника штаба Бригады в связи с тем, что они закреплены за государствами-партнерами на ротационной основе раз в три года.

Сообщается, что предварительно эта инициатива украинской стороны была положительно воспринята и поддержана международными партнерами во время очередного заседания Координационной группы по вопросам деятельности Бригады и ее командования, которое состоялось в декабре 2019 года.

Также в ВСУ сообщили, что на данный момент 18 офицеров Вооруженных сил выполняют задачи в составе командования ЛитПолУкрБриг в польском Люблине, а украинский офицер, представитель Командования десантно-штурмовой войск ВСУ полковник Дмитрий Братишко назначен командиром ЛитПолУкрБриг на период 2018-2021 гг. в соответствии с согласованными с литовской и польской сторонами планов ротации.

Отметим, изначально офицеры бригады были назначены в командование ЛитПолУкрБриг на трехлетней основе.

Напомним, министр обороны Андрей Таран отменил приказ о реформе сил обороны.