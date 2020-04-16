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Вспышка COVID-19 в столичном Медгородке: персонал не был обеспечен надлежащей защитой

Вспышка COVID-19 в столичном Медгородке: персонал не был обеспечен надлежащей защитой

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Киевскую городскую клиническую больницу №6 закрыли из-за внезапной вспышки коронавирусной инфекции. УНН стали известны обстоятельства инцидента.

Вспышка инфекции возникла среди медперсонала. На данный момент неизвестно о точном количестве инфицированных. Известно, что, в основном, это медики из отделений неврологии, кардиологии, терапии и травматологии. Сейчас часть медиков отправлена на лечение в Александровскую больницу, другая часть - находятся на амбулаторном лечении.

Причина массового заражения врачей и медсестер банальна - отсутствие надлежащей защиты. Как сообщили УНН сотрудники больницы, даже после того, как заведение было определено опорным для приема больных с пневмонией, не были приняты меры по обеспечению надлежащего уровня защиты персонала: администрация больницы, и, в частности, главврач, не обеспечили персонал защитными костюмами, респираторами, перчатками и очками.

Как ранее сообщалось в УНН, в Киевской городской клинической больнице №6 персонал не обеспечен должным уровнем защиты. В Украине, по состоянию на 16 апреля, 788 медиков заразились коронавирусной инфекцией.

Источник: УНН
Теги: Киев, медики, Коронавирус, карантин
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