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В посольстве Грузии прокомментировали информацию об отзыве посла

В посольстве Грузии прокомментировали информацию об отзыве посла

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе работает в обычном режиме. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в Посольстве Грузии в Украине, комментируя информацию об отзыве посла на фоне определенных политических назначений в Украине.

"Могу вам сказать, что посол сейчас продолжает работу в обычном режиме и остается на месте", - сообщили дипломаты.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что никакого официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии не получало.

Отметим, накануне ряд СМИ сообщили, что Грузия отозвала посла в Украине на фоне возможного назначения Михеила Саакашвили вице-премьером.

Как сообщал УНН, на этой неделе бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что получил от Президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ, добавив, что представит в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений как часть программы нынешнего правительства, и вместе с командой президента готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия, Саакашвили, посольство
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