В МИД рассказали о планах относительно следующей встречи министров в "нормандском формате"

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Следующие переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" запланированы на май текущего года, они могут также произойти в формате видеоконференции. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии корреспонденту УНН.

"Подтверждаем", - сообщила пресс-секретарь в ответ на вопрос о намерениях провести следующие переговоры в мае.

"Следующая встреча может также произойти в формате видеоконференции, если на тот момент не будет отменено ограничение на передвижение учитывая эпидемиологическую ситуацию. Министр Дмитрий Кулеба поддерживает установление регулярных контактов между руководителями внешнеполитических ведомств в этом формате", - отметила дипломат.

Напомним, ранее сегодня о намерении министров встретиться в мае заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Как сообщал УНН, сегодня состоялись переговоры министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции.

Во время встречи онлайн министры обсудили в первую очередь вопросы безопасности урегулирования ситуации на востоке Украины.