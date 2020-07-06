Зеленский встретился с группой нардепов от "Слуги народа"

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с частью народных депутатов от "Слуги народа". Встречи с Зеленским продолжаться в течение июля. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сейчас действительно происходят встречи Президента Украины с народными депутатами фракции "Слуга народа". Они начались еще на прошлой неделе и будут продолжаться в течение июля", - сказала Кравчук.

Кравчук сообщила, что принцип организации прост - встречи будут проходить поочередно официальным группами, на которые поделена фракция, каждую группу возглавляет заместитель председателя фракции.

"Это хороший формат не только обменяться мнениями, задать вопрос Президенту, но и подытожить год работы Верховной Рады и наметить ближайшие и среднесрочные планы", - рассказала Кравчук.

На вопрос, когда состоится встреча ее группы, Кравчук ответила: "В конце этой недели, или в начале следующей".

Напомним, Зеленский еще не внес в парламент кандидатуру в руководители НБУ, однако есть дедлайн.