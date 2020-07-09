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Информация о смене руководителя Минэнерго была ошибочной

Информация о смене руководителя Минэнерго была ошибочной

Ольга Буславец

КИЕВ. 9 июля. УНН. Информация о смене руководителя Минэнерго Ольги Буславец не подтвердилась, сообщает УНН.

В конце прошлого месяца некоторые СМИ распространили информацию о поиске замены для Ольги Буславец и определения кандидатов на ее должность. Назывались Валерий Кальченко, Виктор Куртев, Александр Сагур и Константин Ущаповский, которые на тот момент якобы уже проходили спецпроверку.

Однако в ответе на запрос УНН СБУ сообщила, что выше упомянутые личности на спецпроверку не подавались.

"Запросы о проведении такой проверки запрашиваемых лиц не поступали", - сообщили в СБУ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, проверки, Минэнергоугля
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