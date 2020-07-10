С начала года на российско-украинской границе обустроено более 12 км инженерных заграждений

КИЕВ. 10 июля. УНН. С начала года на российско-украинской границе обустроены 12,16 км инженерных заграждений. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

"В течение 2020 году на участке российско-украинской государственной границы в соответствии с Планом мероприятий обустроены 12,16 километров инженерных заграждений, 5,45 километров противотранспортного рва с бруствером, 6,64 километров рокадных дорог и 5 переходов через рокадную дорогу из-за сложных или нестандартных участка местности", - говорится в сообщении.

Так, выполнение работ по инженерно-технического обустройства границы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавской государственной границы, территорий прилегающих к административной границе с временно оккупированной территории Автономной республики Крым, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Украины 14 мая 2015 № 439-р в соответствии с которым выполнение работ предусмотрено до 2021 года.

Как ранее сообщалось в УНН, с начала года по состоянию на 1 июля на проект "Стена" использовано 99 млн гривен, всего на 2020 год предусмотрено 400 млн гривен.