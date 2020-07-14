Изучение истории через игры: в Институте нацпамяти рассказали, какие настолки они разработали

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Украинском институте национальной памяти разрабатывают настольные игры, помогающие лучше учить историю. В частности, разработали игру "Украинская революция 1917-1921" и "УПА - ответ непокоренного народа". Об этом в интервью УНН сказал директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"Разрабатываем игры, которые помогают лучше учить историю, как вот настольные игры "Украинская революция 1917-1921" для школьников старших классов и "УПА - ответ непокоренного народа" и карточная игра "100 лиц Украинской революции", - сказал Антон Дробович.

Он отметил, что игры, как и другую печатную продукцию, они распространяют бесплатно в ответ на запросы, которые поступают в Институт.

"Обычно посылаем их учебным заведениям, библиотекам, военным частям", - добавил Антон Дробович.

Напомним, Антон Дробович рассказал, как долго может определяться общество, кого считать героем.