Акция против языкового закона Бужанского под Радой: в полиции сообщили о ситуации

КИЕВ. 16 июля. УНН. На данный момент во время акции протеста против языкового законопроекта народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского под Верховной Радой в столице все спокойно, задержанных нет. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Сейчас все спокойно, задержанных нет. Полиция обеспечивает охрану общественного правопорядка", - сказали в пресс-службе.

Добавим, во время акции под ВР некоторые активисты зажгли файеры.

Напомним, что основанием для организации мероприятия по защите украинского языка стал законопроект нардепа из фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, которым предлагается отсрочка перехода школ с русским языком обучения на украинский. В законопроекте предложено отложить переход до 2023 года. Профильный комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил, указав, что нормы проекта влекут за собой дополнительные бюджетные расходы. Сам Бужанский настаивает, что его законопроект соответствует европейским стандартам.

Следует добавить, что законопроект Бужанского не включен в повестку дня пленарного заседания 16 июля. Однако, накануне вечером нардеп из фракции "ЕС" Владимир Вятрович призвал всех неравнодушных собраться под стенами парламента.

Он отметил, что защитники украинского языка будут выходить на митинги столько, сколько это потребуется. Народный депутат Андрей Парубий вообще призвал участников акции оставаться под стенами парламента.





