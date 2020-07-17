Хроники покушений на первых лиц Украины за время независимости
Девять самых громких покушений на украинских высокопоставленных чиновников за время независимости
КИЕВ. 17 июля. УНН. За 29 лет независимости Украины на должностных лиц, которых защищает в соответствии с действующим законодательством Управления государственной охраны Украины, было совершено девять покушений. Доля этих покушений была осуществлена на кандидатов в Президенты Украины, ведь до 2014 года они входили в перечень должностных лиц, имеющих право на государственную охрану в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц".
Так, в 1991 году в Харькове во время избирательной кампании мужчина из толпы на рынке попытался ударить ножом кандидата в президенты Украины Леонида Кравчука. Будущий начальник личной охраны первого Президента Украины телохранитель Виктор Паливода закрыл Леонида Кравчука собой, в результате чего получил серьезное ножевое ранение, а нападавшего не удалось задержать.
В июне 1996 года на подъезде машины тогдашнего премьер-министра Украины Павла Лазаренко к Московскому мосту в Киеве произошел взрыв. Взрывчатка была заложена в канализационный люк. Устройством руководили из автомобиля, находившегося неподалеку. Злоумышленник задержан не был.
В 1999 году было совершено покушение на кандидата в президенты Украины Наталью Витренко на встрече с избирателями в Кривом Роге. В толпу бросили две боевые гранаты РГД-5. Тогда Витренко получила осколочные ранения. Всего в ходе покушения пострадали 44 человека.
Отравление диоксином кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году стало самым резонансным за всю историю покушений на украинских политиков. Исполнителя и заказчика преступления найдено не было.
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В 2007 году в кабинете заместителя Генерального прокурора Украины Николая Голомши проверка выявила пары ртути. Содержание формальдегидов превышало норму в 4-6 раз. Преступление не раскрыто.
Летом 2014 военнослужащими Управления государственной охраны Украины был предупрежден возможный террористический акт на пятого Президента Украины Петра Порошенко. Поздно вечером незадолго перед выездом президентского кортежа у здания Администрации было обнаружено самодельное взрывное устройство, а рядом с ним на заборе - прикреплен листок с напечатанным текстом: "Если не прекратишь войну, то война придет к тебе!"
В 2015 году поздно вечером во время совещания окна рабочего кабинета Виктора Шокина, тогдашнего Генерального прокурора Украины, обстреляли предположительно из снайперской винтовки. Пуленепробиваемые окна выдержали удар, и никто не пострадал. Нападавшего не нашли, СБУ закрыла расследование по делу.
В января 2015 года поздно вечером секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов попал под обстрел в районе проведения ООС. И хотя местность, по которой пролегал маршрут проезда должностного лица, регулярно обстреливалась, но можно сделать вывод, что целью врага был именно Секретарь СНБО: со всей колонны транспортных средств обстрел велся прицельно по бронетранспортеру, в котором находился Александр Турчинов. К счастью, никто не пострадал, а поврежденный вследствие обстрела БТР был оперативно отремонтирован его экипажем.
Управление госохраны в соответствии с действующим законодательством также обеспечивает безопасность членов семей, проживающих вместе с должностными лицами, относительно которых осуществляется государственная охрана, или сопровождают их. Так, в 2016 году военнослужащий УГО Украины быстро среагировал, выбив нож и задержав злоумышленника, который планировал взять в заложницы жену тогдашнего Секретаря СНБО Александра Турчинова.
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"Ключевым аспектом в деятельности УГО Украины является превентивная работа, которая заключается в предупреждении возможных покушений или террористических актов против должностных лиц еще на стадии планирования и подготовки. Эта работа проводится совместно с другими правоохранительными органами и силовыми ведомствами. Например, Управление государственной охраны Украины совместно со Службой безопасности Украины время от времени получает оперативные материалы о деятельности террористических групп из так называемых ДНР/ЛНР, целью которых - дестабилизация внутриполитической обстановки в Украине путем причинения вреда жизни или здоровью должностных лиц страны. Или может поступать информация о залегании снайперских пар на неподконтрольной территории, смежной с местами предполагаемого пребывания лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана. Поэтому Управление государственной охраны выполняет целый комплекс организационно-правовых, режимных, оперативно-розыскных, инженерно-технических и других мероприятий для минимизации возможных рисков и угроз безопасности высших должностных лиц Украины", - рассказали в Управлении государственной охраны Украины.