"Слуги народа" планируют созвать внеочередную сессию ВР на 21 июля: будут рассматривать зеленую энергетику

КИЕВ. 16 июля. УНН. Фракция "Слуга народа" планирует созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины на вторник, 21 июля и в рассмотреть законопроект о зеленой энергетике и другие. Об этом УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Планируем созвать сессию 21 июля. Осталось много неотложных законопроектов, требующих рассмотрения. В частности, законопроект по зеленой энергетике. Символично, что внеочередная сессия состоится ровно через год после парламентских выборов", - отметила Кравчук.

Напомним, что эта пленарная неделя, согласно календарному плану, должна стать последней в третьей сессии ВР.

В то же время, председатель ВР Дмитрий Разумков заявлял, что Верховная Рада при необходимости готова собраться для работы на внеочередной сессии.

Также в "Слуге народа" не исключали возможности внеочередных заседаний Рады после окончания сессии.