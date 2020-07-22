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Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта

Около 12 тыс. младенцев в этом году уже получили загранпаспорта

КИЕВ. 21 июля. УНН. С начала года в Украине 11 тыс. 956 детям в возрасте до 1 года выдали паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Государственной миграционной службы Украины.

"Сообщаем, что количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу детям в возрасте до 1 года с начала текущего года составила 11 тыс. 956", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в 2019 году загранпаспорт выдали 56 тыс. 591 ребенку.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГМС, загранпаспорт
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