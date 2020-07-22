Украинские ученые приблизились к созданию вакцины от COVID-19: прошли первые успешные исследования

КИЕВ. 22 июля. УНН. Украинская компания "Диапроф-Мед", которая разработала чувствительные и эффективные ИФА-тесты на выявление антител к коронавирусу, не останавливается на достигнутом. Белок, который был предложен в тест-системах, в ходе дальнейших исследований оказался очень иммуногенным, и не исключено, что в дальнейшем на его основе украинские ученые совместно с турецкими коллегами смогут разработать вакцину от COVID-19. Об этом в интервью УНН рассказал ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов.

"Белок, который был предложен в "Диапроф-Мед"... при нашем консультативном участии мы решили: а почему, собственно, мы хуже других - белок какой замечательный? И мы начали думать... В любом случае, это была моя основная работа последних трех месяцев. А кто сказал, что NC-белок, нуклеокапсидный белок, не может быть вакциной? Я был заместителем директора по науке Международного института вакцины при ООН. Поэтому немного знаний о вакцинах у меня есть (смеется - ред.).

Вот, мы сделали первый шаг, мы проверили на мышах, и он оказался дико иммуногенный — мы получили титр сотни тысяч от этого белка, но он оказался, в тоже время, и не простой, потому что мыши чрезмерно реагировали. Правда, дозу мы не подбирали еще, просто хотели узнать, работает он или нет.

Потом мы взяли кроликов — на кроликах мы получили тысячные титры, то есть разводишь его тысячу раз и он тысячу раз работает — кроличья сыворотка. И это уже очень сильный ход. Теперь у нас нет в Украине самого главного — нет такой лаборатории, где можно работать з живым вирусом, но они есть у турков. Я поехал к туркам, говорю: "Турки, давайте дружить. Я вам дам антитела, которых у вас нет и не будет, потому что у вас такого белка нет, а вы поставите на культуре клеток, в которых есть вирус. И если культура выживет... - эта культура делается из клеток почек макак - ...и если культура выживет, то мы будем считать, что это прототип. Вот, послезавтра я встречаюсь с турецким замминистром", - рассказал эксперт.

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Он пояснил, что дальнейшие исследования возможны в условиях работы с живым вирусом.

"Это люди должны быть в скафандрах - это дико дорогая работа - и они должны согласиться взять наши четыре кроличьи сыворотки и нашу контрольную кроличью сыворотку, чтобы пару недель этим заниматься, чтобы показать, какие титры, какие культуры.

То есть это достаточно большая работа. Но они уже очень заинтересованы. Я знаю, что несколько дней назад (на прошлой неделе) была такая телеконференция - обсуждения между украинским премьером, по-моему, и турецким премьером - на очень высоком уровне, и где этот вопросы были затронуты - о совместном проведении такой работы.

Таким образом, если мы получим... что наши антитела блокируют, после этого мы можем сказать, что у нас есть прототип", - пояснил Фаворов и добавил, что большинство из ученых, которые сегодня работают над созданием вакцины "этого не делают, потому что не имеют соответствующих возможностей".

Лабораторий, которые способны провести такие исследования всего 20 в мире, говорит эпидемиолог.

Также Фаворов достаточно осторожно подошел к прогнозам и подчеркнул:

"...мы не говорим, что у нас есть вакцина, - зачем хвастаться до того, как она есть? Но то, что мы сделаем все для того, чтобы выяснить, есть ли она у нас или нет - это я вам обещаю", - резюмировал он, отметив, что провести запланированные исследования планируют в течение ближайших месяцев.

Напомним, по словам министра Степанова, в Минздраве пока следят за ходом мировых разработок вакцин от COVID-19.