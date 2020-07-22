В "Слуге народа" прокомментировали блокирование снижения "зеленого" тарифа

КИЕВ. 22 июля. УНН. Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала проект постановления нардепа Анны Скороход, который заблокировал подписание законопроекта о снижении "зеленого" тарифа, сообщает УНН.

"Постановление надо "провалить", такое мнение одинаково у всех тех многих депутатов, которые проголосовали за законопроект. И я думаю, несомненно, это будет провалено - вопрос только когда", - отметила Кравчук.

На вопрос, планируется ли в ближайшее время проведение внеочередной сессии ВР для разблокировки законопроекта, Кравчук ответила, что это зависит от главы фракции или от Офиса Президента.

"В любом случае, сессия должна созываться за три дня. Пока таких разговоров, какие вопросы вносятся на рассмотрение внеочередной сессии, нет", - подчеркнула заместитель главы фракции.

Отметим, пока это постановление не будет проголосовано в парламенте, который завершил свою работу до 1 сентября, законопроект о снижении "зеленых" тарифов не сможет подписать Президент. Это значит, что в действии неопределенное время будут оставаться нынешние чрезмерные тарифы, которые выгодны бизнесу и невыгодны потребителям.

По подсчетам Минэнерго, только в июле украинцы потеряют почти 1 млрд гривен. То есть каждый день оттягивания подписания законопроекта обходится в 30 млн грн.