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В ВР прогнозируют внеочередную сессию из-за блокирования снижения "зеленого" тарифа

В ВР прогнозируют внеочередную сессию из-за блокирования снижения "зеленого" тарифа

Алексей Кучеренко

КИЕВ. 22 июля. УНН. Народным депутатам придется собраться на внеочередное заседание из-за блокирования снижения "зеленого" тарифа Анной Скороход. Об этом в комментарии УНН заявил нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

"Я почти уверен, что будет внеочередная сессия. Благодаря госпоже Анне (Скороход - ред.) мы будем вынуждены собираться", - сообщил нардеп.

В то же время, в "Слуге народа" не могут сообщить, когда именно планируется внеочередная сессия парламента. По словам заместителя главы фракции Евгении Кравчук, это будет зависеть от руководителя фракции или Офиса Президента. Вместе с тем она отметила, что постановление Скороход однозначно будет провалено.

Напомним, вчера, 21 июля, ВР приняла правительственный законопроект, который снижает "зеленые" тарифы. Впрочем, Скороход была против этого и внесла постановление, которым заблокировала подписание законопроекта президентом. Пока ВР не рассмотрит постановление, а законопроект не подпишет Президент - в Украине будут действовать нынешние чрезмерные тарифы, которые выгодны бизнесу и невыгодны потребителям.

По подсчетам Минэнерго, только в июле украинцы потеряют около 1 млрд гривен. То есть каждый день оттягивания подписания законопроекта обходится в 30 млн грн.

Источник: УНН
Теги: энергетика, ВРУ, заседание
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