Если Украина не начнет регулярное ИФА-тестирование медиков, то снова будут умирать врачи - Фаворов

КИЕВ. 23 июля. УНН. Украине следует готовиться к сезону коронавируса, иметь достаточно больниц, коек, лекарств и медицинского персонала, который обязательно должен проходить постоянную диагностику на COVID-19. Сегодня этого не делается, несмотря на наличие соответствующего приказа Минздрава. И такая ситуация очень пугает. Об этом в интервью УНН рассказал ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов.

"...ваше руководство должно готовиться к сезону, иметь достаточно больниц, коек, лекарств, медицинского персонала — обязательно. Кроме того, широчайшее использование диагностики.

У вас не делается диагностика. Сколько процентов, врачей обследовано? 10? 15? 20? Это абсолютно неприемлемо, у вас врачи должны обследоваться на "ковид" (все) каждую неделю. Вот тогда это обследование. Почему? Потому что каждую неделю будете добавлять ковид-позитивных...", - говорит он и поясняет, что медики с антителами к вирусу, могут работать с позитивными больными. А те, кто еще не сталкивался с "ковидом", могут работать с другими - "чистыми" пациентами.

Таким образом, благодаря тестированию, можно формировать "спецбригады".

"Те, которые негативные — отправьте их в травму (травматологию - ред.)... Туда, где нет "ковида", и продолжайте их тестировать и переводить туда. Таким образом у вас будут, как говорится, спецбригады, которые будут работать в любых условиях. Потому что, что будет? Они опять умирать начнут (врачи). Уже все забыли, что врачи умирают!", - пояснил эксперт.

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Фаворов считает, что не только медики должны проходить тестирование на антитела к коронавирусу еженедельно, но и полицейские, священнослужители, учителя, сотрудники в сфере обслуживания.

"...каждую неделю проверяйте. Каждый врач выходя на работу в какой-то определенный день сдает кровь... и его проверяют на "ковид", он даже не должен думать об этом, это должно идти "на автомате". Но это не только врачей касается, а полиция? Полиция №2 во всем мире по количеству смертей от "ковида".

А №3, кто вы думаете? Священнослужители. Простите, они идут отпевать, они идут причащать, к ним идет человек, который плохо себя чувствует. Во всем мире одна и та же история. Работники, которых мы только что с вами перечислили... учителя, конечно же, работники обслуживания, но я вас умоляю: если у вас 10% протестированы, в этой группе...

Это сейчас, когда в общем-то не страшно, но можно же подготовиться: ну вы же знаете, что это надо сделать. У вас есть свой тест (ИФА-тесты производства украинской компании - ред.), он, извините, копейки стоит с точки зрения мировых тестов, и он такого классного качества. Так обследуйте вы всех! Я не могу понять, что происходит!", - прокомментировал эпидемиолог.

Напомним, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты. Отдельной категорией граждан, подлежащих ИФА-скринингу, приказом Минздрава определено работников Национальной полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

В ЦОЗ Минздрава уже заявили, что на тех, кто игнорирует приказ Минздрава о ИФА-скрининге, будут ждать большие штрафные санкции.

Также напомним, на антитела к COVID-19 протестировали менее 10% медперсонала Киевской области. В Луганской области только 4% медперсонала прошли соответствующее тестирование. В Сумской области ситуация лучше. Там ИФА-скринингом охватили около 65% медперсонала.