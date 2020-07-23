Геращенко рассказал, на сколько может вырасти штраф за оскорбление полицейского

КИЕВ. 23 июля. УНН. Министерство внутренних дел разработало законопроект, который предлагает повысить размер штрафа за оскорбление правоохранителя более чем в 10 раз. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Мы разработали такой законопроект. Я думаю, подадим его в ближайшее время в Верховную Раду. Он очень простой. На сегодня невыполнение законных требований полицейского, которое сопровождается насилием, руганью или плевком в лицо - это всего лишь 136-255 грн. То есть оскорбить полицейского, невыполнение его законных требований - это всего лишь 136-255 грн. Мы считаем, что этого совершенно недостаточно. Поэтому мы предложили Верховной Раде, что это будет 1700-3400 грн. Если депутаты нас поддержат... я хочу посмотреть, как они будут реагировать, если им будут плевать в лицо, если депутатов будут обижать, и они ничего не смогут сделать, когда им надо стоять часами и выслушивать всю эту чушь", - рассказал Геращенко.

Он не исключил, что указанное ужесточение наказания уменьшит количество нападений на стражей порядка.

"Конечно, мера наказания имеет определенное влияние на то, чтобы сдерживать нарушителей. Но для этого нужно, чтобы она применялась, необходимо, чтобы потенциальные правонарушители знали, что сейчас будет серьезный штраф, а не 136-255 грн", - отметил собеседник.

Напомним, только на прошлой неделе было зафиксировано по крайней мере два случая, когда в столице на акциях протеста возникали стычки между участниками и полицейскими.