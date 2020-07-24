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История с "засранцами"-дальнобойщиками: в МВД сообщили о судьбе группы, к которой присоединился Зеленский

История с "засранцами"-дальнобойщиками: в МВД сообщили о судьбе группы, к которой присоединился Зеленский

КИЕВ. 23 июля. УНН. Правоохранители не удалили в соцсети группу дальнобойщиков, в которую вступил Президент Владимир Зеленский, но следят за тем, о чем общаются ее участники. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Этот канал заблокирован не был, на данный момент мне не известно, чтобы он был заблокирован. Но мы мониторим ситуацию, и этот канал имеет обратную информацию - мы видим, кто, где и как хочет объезжать участки автодорог, и мы как раз используем этот канал для того, чтобы лучше заниматься проверками перегрузки на трассах. Поэтому могу сказать - пишите больше о методах того, как вы обошли весовой контроль, мы это будем знать, поэтому там есть наши люди, вместе с Президентом, и мы еще лучше выстроим систему контроля за перезагрузкой", - сказал Геращенко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в июне вступил в группу дальнобойщиков в мессенджере и пригрозил последним последствиями, если те продолжат обходить взвешивание машин с помощью соцсетей и разрушать новые дороги.

Источник: УНН
Теги: МВД, грузовик, Антон Геращенко, Президент, Владимир Зеленский
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