Украинцы будут переплачивать за тарифы, пока Рада не вернется с каникул

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подпишет одобрен законопроект о снижении "зеленых" тарифов после того, как Верховная Рада вернется с каникул. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук.

Она пояснила, что подпись этого законопроекта и введение в действие сниженных тарифов заблокировала депутат Анна Скороход.

"Президент подпишет, когда ВР соберется и разблокирует проект постановления, которое зарегистрировала Скороход (Анна Скороход, народный депутат, - ред.), и которая, в свою очередь, блокирует подписание законопроекта Президентом. Потому глава ВР не может просто подписать и передать документ Президенту - надо, чтобы состоялась внеочередная сессия", - объясняет Кравчук.

Внеочередная сессия ВР должна состояться во второй половине августа, говорит Кравчук.

"Я не буду "кривить душой" - летом депутатов собрать сложно. И не потому, что они полетели в "Турции", а потому, что многие из них сейчас в регионах занимаются выборами... Поэтому, я думаю, что более реалистичный вариант - это вторая половина августа. Думаю, что тогда законопроект будет передан на подпись Президенту", - добавила она.

Напомним, 21 июля ВР приняла правительственный законопроект, который снижает "зеленые" тарифы. Впрочем, депутат Анна Скороход (связывают с депгруппой Игоря Коломойского) была против этого снижения и внесла соответствующий проект постановления, которым заблокировала подписание законопроекта Президентом. Пока ВР не рассмотрит проект постановления, его не может подписать Президент. Поэтому сейчас продолжают действовать чрезмерные тарифы, которые выгодны бизнесу и невыгодны потребителям.

По подсчетам Минэнерго, в июле украинцы переплатят около 1 млрд грн, а в августе - 650 млн грн.