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Боевики вновь нарушили перемирие на Донбассе: в ООС подтвердили очередной обстрел

Боевики вновь нарушили перемирие на Донбассе: в ООС подтвердили очередной обстрел

КИЕВ. 27 июля. УНН. Российско-оккупационные войска на Донбассе минимум третий раз с начала текущих суток нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, передает УНН со ссылкой на информацию из собственных источников.

Так, по информации источников, после двенадцати в понедельник противник с использованием гранатометов, противотанковых пулеметов и стрелкового оружия открыл огонь по позициям украинских бойцов в районе села Железное, что в Донецкой области.

Позже информацию об обстреле противника подтвердили в пресс-центре Объединенных сил.

“Обстрел подтвердился”, — сказал собеседник агентства.

Напомним, 22 июля 2020 состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 должен соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Как сообщал УНН, сегодня, 27 июля, на брифинге командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что боевики несмотря на договоренность о прекращении огня, от начала суток совершили два обстрелы — ночью и около 9 утра.

Источник: УНН
Теги: обстрелы, ООС
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