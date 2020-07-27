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У Зеленского рассказали о проблемах с сайтом Президента

У Зеленского рассказали о проблемах с сайтом Президента

КИЕВ. 27 июля. УНН. Проблема с доступом к официальному сайту Президента Украины и сайту электронных петиций, по данным Государственной службы специальной связи и защиты информации, возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

"27 июля, в 11:31 специалистами Департамента ІТ зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту Президента Украины и сайту электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации ... По информации от ответственного лица ГСССЗИ, проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением", - отметили в пресс-службе.

Так, сообщается, что по состоянию на 15:40 по киевскому времени, внешний доступ к официальному сайту Президента Украины и сайту электронных петиций восстановлен не было.

"Департамент ІТ Офиса Президента не получил от ГСССЗИ информации о прогнозированном времени восстановления доступности сайтов", - добавили у Президента.

Отметим, что по состоянию на 17:15 доступ к сайту Главы государства был.

Напомним, около 15:30 в понедельник к сайту Офиса Президента Украины невозможно было получить доступ.

Источник: УНН
Теги: сайт, Украина, Президент
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