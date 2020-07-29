Зеленский проводит собеседования с каждым кандидатом в мэры областных центров - нардеп

КИЕВ. 29 июля. УНН. Все кандидаты в мэры областных центров проходят собеседование с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я думаю, что не острой борьбы не может быть априори, всюду будет борьба. Конечно, мы абсолютно в каждом областном населенном пункте, в городах областного значения, важных для нас, делали социологию. Понимаем какие стартовые условия. Говорят, что мы провели праймериз только в столице. На самом деле такие мини-праймериз проходят в каждом областном центре", - сказала Кравчук.

По ее словам, кроме проверки стартовых условий кандидатов, они проходили проверку на добродетель.

"Однозначно все проходят собеседование у Президента, именно кандидаты в мэры областных центров. Это логично, потому что это партия Президента, и когда Зеленский дает частичку своего имени, то надо как-то пройти верификацию довольно серьезную", - добавила Кравчук.

Напомним, кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах будет Ирина Верещук.



Как сообщал УНН ранее, Ирина Верещук оценивает свои шансы на победу как реальные.