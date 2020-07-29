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Съезд партии и работа над публичностью кандидатов: Кравчук рассказала, как "Слуги народа" готовятся к выборам

Съезд партии и работа над публичностью кандидатов: Кравчук рассказала, как "Слуги народа" готовятся к выборам

КИЕВ. 29 июля. УНН. В конце августа состоится съезд партии "Слуга народа", на котором планируют представить кандидатов на местные выборы. Важен хороший публичный медийный старт кандидатов. Об этом УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Какой у нас план по выборам - в августе-начале сентября будут презентации региональных стратегий. Ориентировочно 21 августа, но не позднее 22 августа, мы проведем партийный съезд. Основная его юридическая цель - это выдвинуть кандидата по 208 округу в Черниговской области. Довыборы там состоятся в один день с местными выборами, то есть 25 октября. И решение о выдвижении принимает именно съезд партии. И также мы хотим представить команды, кандидатов в мэры областных центров", - сообщила Кравчук.

По ее словам, юридически областные конференции уже состоятся в сентябре.

"Но мы считаем, что надо иметь хороший публичный медийный старт для наших кандидатов. И собственно с 5 сентября стартует официальная кампания. Мы понимаем, что много будет вторых туров, к середине ноября мы будем находиться в этом избирательном процессе. Я считаю, что есть хорошие шансы фактически во всех городах, это уже зависит от активности, от грамотных кампаний, которые будут проводить наши штабы", - добавила Кравчук.

Как сообщал УНН ранее, партия "Слуга народа" собирает представителей избирательных штабов из всех областей Украины, ориентировочно 21 августа состоится всеукраинский съезд политсилы.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Слуга народа
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