МИД: всех задержанных "вагнеровцев" в Беларуси считают россиянами

КИЕВ. 30 июля. УНН. Все наемники ЧПК "Вагнера", которые накануне были задержаны на территории Республики Беларусь, въехали в страну по российским паспортам, а следовательно - считаются исключительно гражданами РФ. Об этом сообщили УНН в департаменте консульской службы МИДа Украины.

"Все "вагнеровцы" въехали в Беларусь по российским паспортам, а поэтому, согласно законодательству Республики Беларусь, считаются исключительно гражданами РФ", - сообщили в ДКС.

Отмечается, что сейчас посольство Украины проверяет возможную принадлежность некоторых из них к гражданству Украины.

Напомним, белорусское агентство БЕЛТА 29 июля сообщил, что ночью под Минском задержали 32 наемников ЧВК "Вагнера". Еще один боец был задержан на юге страны. Агентство указывало, что у них российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Беларуси. Как отмечало БелТА, "боевики хотели дестабилизировать избирательную кампанию". Всего для этих целей в страну перебросили около 200 человек.

Стоит отметить, имена многих из задержанных находится в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса, и имеют украинское происхождение.

Как сообщалось ранее в УНН, СБУ займется запросом об экстрадиции задержанных "вагнеровцев" из Беларуси.

Напомним, в МИДе отреагировали на задержание "вагнеровцев" в Беларуси.