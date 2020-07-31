Минюст фигурирует в 12 делах касательно ненадлежащих условий содержания в СИЗО

КИЕВ. 31 июля. УНН. Министерство юстиции является участником в двенадцати делах о возмещении вреда, вызванного в результате ненадлежащих условий содержания под стражей в следственных изоляторах. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Минюста.

"Министерство является участником в двенадцати делах о возмещении вреда вызванного в результате ненадлежащих условий содержания под стражей в следственных изоляторах, признании бездеятельности противоправной. Из них в девяти - выступает третьим лицом на стороне ответчика (следственные изоляторы), и в трех - в качестве ответчика (представителя государства Украина)", - говорится в ответе на запрос.

В министерстве уточнили, что речь идет не только о делах рассматриваемых Европейским судом по правам человека.

В тоже время, напомнили, что Министерство юстиции Украины является органом представительства, ответственным за координацию выполнения решений Европейского суда по правам человека.

Указано, что в соответствии с законами Украины о государственном бюджете на текущий год, Министерству юстиции Украины, начиная с 2006 года, предусмотрены средства для осуществления платежей во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.

Сообщается, что в период с 2014 по 27.07.2020 года уплачено:

- в 2014 - 169 млн 817 тыс. 730,26 грн;

- в 2015 - 639 млн 981 тыс. 892,09 грн;

- в 2016 - 635 млн 518 тыс. 356,09 грн;

- в 2017 - 115 млн 886 тыс. 607,15 грн;

- в 2018 - 32 млн 646 тыс. 796,34 грн;

- в 2019 - 44 млн 664 тыс. 231,26 грн;

- 2020 - 12 млн 96 тыс. 858,10 грн.

Одновременно отметили, что учет выплат по видам вынесенных ЕСПЧ решений не ведется.

Напомним, Минюст ввел платные VIP-камеры в СИЗО. По словам министра юстиции Дениса малюська, на собранные средства они ремонтируют другие, бесплатные, камеры в СИЗО, что позволит, в том числе, уменьшить расходы на компенсации по решению ЕСПЧ, поскольку украинские заключенные слишком часто выигрывают дела в связи с ненадлежащим содержанием в СИЗО.