В "Укроборонпром" уже 9 месяцев продолжается финансовый аудит

КИЕВ. 31 июля. УНН. В "Укроборонпром" рассказали о финансовом аудите, который, как оказалось, уже длится 9 месяцев и оплачивается предприятием самостоятельно. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром".

Там напомнили, что процесс проведения первого консолидированного финансового аудита ГК "Укроборонпром" продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го.

Тогда Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Наблюдательного Совета Концерна и назначил в Наблюдательный Совет Айвараса Абромавичуса, напомнили на предприятии.

"А. Абромавичус лично возглавил тендерную комиссию по отбору аудитора. За месяц новая команда Концерна подготовила необходимый пакет документов и провела торги на ProZorro. Аукцион состоялся 5 сентября 2019 года, к нему были допущены два участника, входящие в шесть крупнейших аудиторских компаний мирового уровня, а именно Ernst & Young и Baker Tilly Ukraine.

Победителем конкурса стала международная аудиторская компания Baker Tilly Ukraine. Договор с компанией, который сейчас выполняется, был заключен в октябре 2019 года.

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В "Укроборонпром" добавили, что проведение аудита финансируется за счет собственных средств Концерна, бюджетные средства не используются.

"Распоряжение Кабинета Министров Украины от 19.06.2019 № 446-р о выделении возвратной помощи в объеме 32,5 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для проведения аудита осталось нереализованным и было в дальнейшем отменено распоряжением Кабинета Министров Украины от 04.12.2019 № 1214- г.", - уточнили в концерне.

Вместе с тем в ГК не уточнили стоимость аудита, который продолжается, как и не назвали дедлайны его проведения.

Также там не смогли предоставить информацию о ходатайстве Минэкономики, которое в июне текущего года просило выделить на "аудит оборонки" еще 18 млн грн - из "ковидного" фонда.

Напомним, по оценкам военных экспертов, в ВСУ сегодня до сих пор отсутствуют прозрачные схемы закупок.

Среди причин называют нежелание руководства менять "старые схемы", а также тот факт, что комплектующие для армии Украины продолжает покупать у России.

Отметим, в одном из своих интервью, в частности "Радио свободе", главнокомандующий Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что не намерен проводить ревизию деятельности своих предшественников.

"Я обнуляю ситуацию, кладу чистый листок и продолжаю работать, ради тех задач, ради тех целей, которые я определил для себя. Я считаю, это более конструктивный подход, чем я бы сейчас взялся проводить анализ или ревизию деятельности своих предшественников", - сказал он журналистам.